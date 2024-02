Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Alchemia i Amory w kuchni - konkurs kulinarny, strojenia romantycznych stołów, pokazy florystyczne - to wszystko odbyło się w piątek (9.02.2024) na rozpoczęcie 23. Walentynek Chełmińskich w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

Ruszyły Walentynki Chełmińskie 2024. Jedną z głównych atrakcji dla uczestników jest bez wątpienia Jarmark św. Walentego, który trwa od piątku do niedzieli.

W środę (7.02.2024) w kijewskim GOK-u karaoke! Muzyka łagodzi obyczaje, a śpiew sprawia, że świat staje się piękniejszy, więc warto skorzystać i przyjść o godz. 16. Co jeszcze będzie się dzieło w Chełmnie i powiecie chełmińskim w najbliższym czasie?

Lędów, to opuszczona wieś na zachodzie Polski, która od długich dekad popada w ruinę i zapomnienie. Znajduje się w województwie lubuskim, niedaleko Sulęcina. Dzisiaj to uroczysko i miejsce pełne tajemniczych pozostałości po dawnej osadzie.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Strażacy z OSP Kijewo Królewskie zastali w wyjeździe ze swojej remizy pojazd. - Podczas zdarzeń liczy się każda sekunda, by uratować czyjeś życie, mienie. A tutaj brak możliwości wyjazdu! - mówią druhowie. I apelują, by nie zastawiać im bramy. Nie jest to, niestety, pierwsza taka sytuacja!

Chełmińskie Foczki i Morsy kolejny raz w niedzielę (4.02.2024) zanurzyły się w zimnej wodzie.