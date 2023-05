Przegląd prasy z kwietnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Chełmnie?

Tegoroczni maturzyści z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie z pompą zakończyli edukację. Przed nimi krótki majowy odpoczynek, ostatnie przygotowania i powtórki do egzaminu dojrzałości i już 4 maja przystąpią do cyklu egzaminów maturalnych.

Mieszkańcy Chełmna, jak co roku o tej porze, czekają już na ogródki piwne. - Na dzisiaj jeden podmiot posiada umowę na dzierżawę części płyty rynku o powierzchni 190 m2 - mówi Jolanty Padzik, prezes Chełmińskiej Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej. - Na pozostałe dwa miejsca oczekujemy na oferty w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Miłośnicy pięknych widoków z pewnością będą zachwyceni nową atrakcją turystyczną w Giżycku. Już na początku maja udostępnione zostanie koło widokowe o wysokości aż 12 pięter, które znajduje się w lunaparku Bajka przy plaży nad jeziorem Niegocin. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy chcą podziwiać urokliwe krajobrazy Mazur.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Chełmna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Cytryna jest popularnym na całym świecie produktem spożywczym. Skórka cytrynowa oraz miąższ dodawane są do różnych potraw, aby wzbogacić ich smak. Zobaczcie, kto nie powinien jeść cytryn.

Od czwartku (27.04.2023) zamknięta jest ul. Wodna w Chełmnie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rycerską i ul. Kościelną. Skrzyżowania pozostają drożne. Zakończyły się z kolei prace na odcinku ul. Wodnej od ul. 22 Stycznia do ul. Grudziądzkiej.

Szukasz pomysłu na zdobienie paznokci w oryginalny sposób? Zobacz, jak wyglądają kintsugi nails. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? Manicure inspirowany japońską sztuką malarską. Na te paznokcie zdecydowała się m.in. Hailey Bieber.

Biesiadę Góralską zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim. Artyści poprowadzili program prezentując największe góralskie przyśpiewki i piosenki. I to spodobało się mieszkańcom!

Do Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie zaproszono młodzież, która wkrótce stanie przed wyborem szkoły. Drzwi otwarte przyciągnęły uczniów z Chełmna i okolic.

17 kwietnia 2023 roku na terenie województwa kujawsko - pomorskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 21 lipca 2023 r. Kto podlega takiej kwalifikacji, kiedy należy się zgłosić (podajemy terminy dla powiatów), jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać i co zrobić, kiedy nie możemy się stawić we wskazanym terminie? Niżej informacje na ten temat.