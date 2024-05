Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Byliśmy w Katolickiej Szkole Podstawowej. Zdjęcia

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w 2024 roku:

Egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz szósty. Pierwszy raz uczniowie zdawali go w 2019 roku, po reformie edukacji, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła 8-letnią szkołę podstawową. Obowiązkowo muszą zdać go uczniowie kończący szkołę podstawową. W przeciwieństwie do matur, nie można go nie zdać. Zdobyta za egzamin punktacja ma znaczenie przy wyborze szkoły średniej.