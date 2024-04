Co się dzieje w sprawie alkoholowej kroplówki na stronie szkoły podstawowej w Chełmnie? Podpis dotyczył Mariusza K.

Cokolwiek znaczy ten post z alkoholem i napisem, że "Mariuszowi K. wracają parametry życiowe" - i do kogo by się nie odnosił - mam to samo imię i pierwszą literę nazwiska, więc ludzie mogą kojarzyć to ze mną - mówił 1 lutego Mariusz Kędzierski. - Osoba, która sobie na ten "żart" pozwoliła nie do końca ma równo pod sufitem. A jeśli teraz czuje się urażona - to niech się odezwie. Przynajmniej będziemy wiedzieli z kim mamy do czynienia.