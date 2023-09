Starosta chełmiński w 2022 roku zarobił dużo więcej w urzędzie niż prezydent Bydgoszczy. Jak to możliwe? - pyta Czytelnik

- Z oświadczenia majątkowego, które złożył w kwietniu Rafała Bruskiego wynika, że w całym 2022 roku jego wynagrodzenie, jako prezydenta Bydgoszczy wyniosło 257,9 tys. zł brutto. A starosty chełmińskiego - 344,9 tys. złotych - mówi Czytelnik. - Czy to możliwe, by radni uchwalili aż tak wysokie wynagrodzenie staroście powiatu chełmińskiego? Czy to jakiś błąd?