Spłonął dom w Nowejwsi Chełmińskiej. Mężczyzna, który z niego uciekł trafił do szpitala psychiatrycznego. Wiemy, co było przyczyną Monika Smól

7.01.2024 spalił się dom w Nowejwsi Chełmińskiej. Mężczyzna, który uciekł z niego został znaleziony kilka kilometrów dalej. Trafił do szpitala psychiatrycznym. Sąsiedzi mówili, że od dawna się go obawiali, bo był karany za przestępstwa. Co ustaliła prokuratura w sprawie pożaru?