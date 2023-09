Nie żyje Jan Kensik. Żegnamy "Zasłużonego dla miasta Chełmna" trenera Nadwiślanina Chełmno. Zdjęcia

Jan Kensik

Jan Kensik (ur. 1956) – wychowawca dzieci i młodzieży, propagator lekkoatletyki, sportowiec, trener, społecznik, budowniczy chełmińskiej lekkoatletyki, działacz i organizator.

Jan Kensik od niemal pół wieku jest związany z klubem prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży - Miejskim Ludowym Klubem Sportowy Nadwiślanin Chełmno. Po zakończeniu kariery zawodniczej, za namową nieżyjącego m.in. byłego prezesa klubu Tadeusza Schmeltera, zajął się tą pracą od podstaw. Z perspektywy czasu, okazało się to znakomitym posunięciem i pozwoliło napisać wspaniałą i nienotowaną wcześniej historię chełmińskiej lekkoatletyki. W okresie 43 letniej pracy Jana Kensika jako szkoleniowca klubu, jego wychowankowie reprezentujący MLKS Nadwiślanin Chełmno zdobyli 93 medale Mistrzostw Polski (16 złotych, 35 srebrne, 42 brązowe), co stawia Jana Kensika w czołówce najlepszych trenerów dzieci i młodzieży w lekkoatletyce w kraju. To właśnie dzięki Janowi Kensikowi, klub z niewielkiego miasta, osiąga gigantyczne jak na swoje możliwości logistyczno-finansowe sukcesy. Absolutnie rekordowy w ponad 75 letniej historii klubu okazał się 2020 rok, gdy Nadwiślanin Chełmno zdobył 12 medali Mistrzostw Polski. Od kilku lat Jan Kensik jest wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego. Perfekcyjnie wykorzystuje swój zawód do wyłapywania talentów i kierowania ich do szkolenia w MLKS Nadwiślanin. Stanowi wzór do naśladowania dla innych nauczycieli wychowania fizycznego jako człowiek wyjątkowo zaangażowany we współzawodnictwo w ramach sportu szkolnego. Jan Kensik jest współinicjatorem chełmińskich Czwartków Lekkoatletycznych, które każdego roku gromadzą w dwóch rzutach na stadionie w Chełmnie niemal tysiąc dzieci ze szkół z powiatu chełmińskiego, z których później niektórzy decydują się na wyczynowe uprawianie lekkoatletyki. Dość powiedzieć, że 90 procent medalistów Mistrzostw Polski wywodzących się z Nadwiślanina wyrosło właśnie z Czwartków Lekkoatletycznych. W kraju Jan Kensik jest uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych szkoleniowców.