Przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie powstaje nowe boisko. Zdjęcia

Ponad 26 mln złotych w tym roku zabezpieczono w budżecie Starostwa Powiatowego w Chełmnie na inwestycje. Wśród nich jest m.in. budowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy ZS CKZ w Grubnie.

- Na budowę boiska z zapleczem w Grubnie, podobnie jak remont hali przy ZSO nr 1 w Chełmnie, pozyskaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu. W sumie to 5,3 mln złotych. Koszt całości inwestycji to 7,2 mln złotych - mówi Zdzisław Gamański, starosta powiatu chełmińskiego. - Obie inwestycje dobiegają już końca. Boisko w Grubnie buduje firma Konar A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia. Na wykonanie prac mają czas do końca września, by młodzież mogła od października zacząć korzystać z obiektu.