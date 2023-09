Organek i tancerze z "Tańca z Gwiazdami" na rynku w Chełmnie! Co jeszcze w powiecie chełmińskim?

Organek i tancerze z "Tańca z Gwiazdami" w Chełmnie

Koncert w szkole muzycznej w Chełmnie

II Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej w ramach programu Nowe Współrzędne - Terenowy Dom Kultury

II Regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej odbędzie się 3 i 4 października w Chełmnie. To okazja do współpracy i wymiany doświadczeń dla animatorów i edukatorów z sektora kultury, oświaty i pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń, która umożliwi animatorom i edukatorom nawiązywanie bliższych relacji, rozmawianie o zawodowych marzeniach i wyzwaniach, lokalnych problemach oraz wspólne wypracowanie nowych form współpracy i rekomendacji regionalnych. Forum jest też doskonałą okazją do budowania regionalnej współpracy, w ramach której możemy tworzyć pomysły na przyszłe projekty, m.in. skierowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program Forum obejmuje wykłady i warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji kulturowej i animacji młodzieży. Będzie okazja do aktywnego udziału w tworzeniu regionalnej wspólnoty animatorów i edukatorów oraz rozwijania współpracy między sektorem kultury, oświaty i pomocy społecznej. Udział w Forum jest bezpłatny. Program - w galerii na załączonym plakacie.