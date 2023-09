Bayer Full, aktorzy serialu "Ranczo" i Jasiek Mela w Kijewie Królewskim. Co jeszcze w powiecie chełmińskim? Sprawdźcie!

Podróżnik Jasiek Mela w Kijewie Królewskim

Nie lada gratka dla tych, którzy potrzebują motywacji do działania, lubią spotkania z ciekawymi ludźmi i chcą inspirować się tymi, którzy przeszli długą drogę do sukcesu mimo przeciwności losu. Wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jaśkiem Melą - najmłodszym w historii zdobywcą dwóch biegunów w jednym roku (miał 15 lat), a zarazem pierwszą osobą z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Spotkanie odbędzie się w czwartek (21.09.2023) o godz. 17 w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim. Obowiązują zapisy pod nr tel. 796 757 161 (do 19 września). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.