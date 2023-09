Jak będzie wyglądał dworzec w Chełmnie? Jest projekt. Obecnie powstaje pawilon dla podróżnych. Zdjęcia

Zarządca, w porozumieniu z Urzędem Miasta Chełmna, wprowadził nową organizację dworca. Na jego terenie obowiązuje nowy regulamin. Prowadzone są także prace przygotowawcze przy pawilonie, które potrwają przez kilka tygodni.

- Znajdzie się w nim poczekalnia, punkt sprzedaży biletów, a także toaleta oraz punkt gastronomiczny, w którym będziemy mogli zakupić zimne i gorące napoje oraz przekąski - dodaje Klaudia Peplińska. - Od tej chwili, czekając na autobus, podróżujący będą mogli nie tylko robić to przy kawie, ale też obserwować plac manewrowy i śledzić przyjazdy i odjazdy autobusów, co do tej pory było niemożliwe. Kamery skierowane na przystanki autobusowe i monitor w poczekalni rozwiążą problem obserwacji autobusów, a także podniosą bezpieczeństwo pasażerów w przypadku nieprzyjemnych zdarzeń na dworcu. Pawilon będzie otwarty od poniedziałku do piątku, od godz. 7 do 17. Miasto nie ponosi kosztów związanych z postawieniem pawilonu, to kwestia należąca do dzierżawcy, któremu życzymy powodzenia w realizacji działań zwiększających bezpieczeństwo i wygodę pasażerów korzystających z kursów.