Na remont DK91 w Chełmnie czekano od lat. Przebudowa obejmie też powiat świecki. Zdjęcia

Wartość prac to 67,4 mln złotych. Termin zakończenia to trzeci kwartał 2023 roku.

- Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Chełmińską w Świeciu, a zakończą się w okolicy skrzyżowania DK91 z drogą wojewódzką nr 550 - informują na stronie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. - Z zakresu prac wyłączony będzie most przez Wisłę, którego remont planowany jest w ramach innego zadania. Prace obejmują przebudowę i skanalizowanie skrzyżowań, wykonanie skrzyżowania typu małe rondo, poszerzenie i wzmocnienie drogi krajowej, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych. Pojawi się dodatkowy pas ruchu do wyprzedzania na wzniesieniu. Zaplanowano przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz zjazdów. Przebudowane zostaną zatoki do kontroli i ważenia pojazdów oraz istniejące sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach. Planowane jest także wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu m.in. poprzez wyspy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.