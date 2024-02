Tak się przedstawia budżet Chełmna na 2024 rok. Jakie inwestycje zaplanowano?

- Przebudowa obejmie duży odcinek drogi od ul. Toruńskiej do granicy miasta z Kałdusem, wraz z przebudową dróg wewnątrz Osiedla 750-lecia - informuje Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Na odcinku od ul. Toruńskiej do mostku oraz wewnątrz osiedla prace obejmą rozdzielenie kanalizacji na sanitarną i deszczową, dzięki czemu wyeliminowane zostaną występujące tam uciążliwości zapachowe i zalewanie piwnic. Nawierzchnia powstanie w technologii asfaltowej, poprawione zostaną chodniki. Od mostku do granicy miasta z Kałdusem zaplanowano budowę nowej drogi. Prace obejmą też realizację chodnika z oświetleniem. Wody opadowe zostaną zebrane do rowu odprowadzającego je do rzeki Browiny. Inwestycja przeprowadzona będzie w technologii asfaltowej. Na zadanie pozyskano 13 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywane zakończenie prac to koniec 2024 roku.