W Chełmnie powstanie pierwszy miejski budynek mieszkalny od 17 lat

Przypomnijmy, na wybudowanie 44 mieszkań Urząd Miasta Chełmna i ChSIM pozyskali łącznie ponad 12 mln złotych. To oznacza, że zdobyte środki pokryją aż 95 proc. kosztów przedsięwzięcia. To pierwsza miejska budowa od 17 lat.

- Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej przez kilkanaście lat czekał na realizację - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Zespół pracowników urzędu i inicjatywy mieszkaniowej zmodyfikował i dostosował go do wymagań Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa. W czerwcu ubiegłego roku wniosek o dofinansowanie budowy złożyli burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz i prezeska Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Jolanta Padzik. W ten sposób na realizację inwestycji pozyskano niemal 11 mln złotych, co stanowi 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.