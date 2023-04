Tak było na spacerku po Chełmnie z burmistrzem i jego zastępcą. Mówili o inwestycjach. Zdjęcia

Mieszkańcy, którzy wybrali się na wędrówkę z włodarzami usłyszeli również o realizowanych pracach dotyczących uspójnienia sieci transportu zrównoważonego.

Zainteresowani mieli okazję zadać pytania dotyczące miejskich inwestycji oraz bieżących, interesujących spraw miasta.

- Przynajmniej raz na kwartał organizujemy otwarte spotkania z mieszkańcami - tym razem zdecydowaliśmy się na spacer szlakiem miejskich inwestycji, aby w poszczególnych miejscach porozmawiać o przedsięwzięciach dziejących się w mieście - podkreśla Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Wspólnie z mieszkańcami odwiedziliśmy m.in. teren byłej jednostki wojskowej. Tu obecnie trwa porządkowanie terenu i przygotowywanie miejsca do uzbrojenia w wodociąg i kanalizację sanitarno-deszczową. Wyposażenie w niezbędne media pozwoli na wybudowanie tu nowych dróg, chodników, parkingu i montaż oświetlenia. Na miejscu powstanie także park sensoryczny. Całość wymienionych prac ma zakończyć się do końca roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln złotych, z czego 2,4 mln złotych to środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych. Docelowo na powojskowym terenie powstanie Chełmińska Dzielnica Społeczna - miejsce z szeroką ofertą mieszkaniową, zdrowotną i rehabilitacyjną.