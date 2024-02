Budżet 2024 gminy Kijewo Królewskie. Wójt Stefaniak: To u nas są najniższe podatki w województwie od transportu

- Deficyt gminy jest na poziomie zaledwie 1,5 mln złotych! - podkreśla Arkadiusz Stefaniak, wójt gminy Kijewo Królewskie. - Mamy najbliższe podatki w powiecie chełmińskim, choć wzrosły te od osób fizycznych, przedsiębiorców i rolne. Natomiast podatek od transportu mamy najniższy w całym województwie kujawsko-pomorskim. Obniżyliśmy go ile tylko się dało, aby te siły przyszły do nas. Jak ktoś ma kilka samochodów ciężarowych to ma szansę zaoszczędzić kilka tysięcy złotych na podatku. To tym bardziej dostrzegalny i ważny krok, gdy w gminach w okolicy wszędzie podatki od transportu wzrosły.