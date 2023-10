Oto medalista ME - Karol Górny pochodzący ze Starogrodu, mieszkaniec Grudziądza. Piłkarz, który pokochał bieżnię. Zdjęcia

- Też szybko biega - cieszy się dumny tata. - Gra też w siatkówkę. Jest jeszcze mała, ale staram się ją dobrze sportowo poprowadzić. Staram się także zachęcać mastersów do aktywności, edukować, przekonywać, że mogą trenować będąc 40 plus. Chciałbym założyć jakieś stowarzyszenie, które będzie skupiało ludzi kochających aktywność fizyczną, by w takim wysportowanym gronie spotykać się, wspólnie trenować. Świetną sprawą są też biegi uliczne, do nich też będę zachęcał, sam biegałem m.in. w Unisławiu, Płużnicy, czy Grudziądzu. Teraz mi nie wolno, jestem na innym poziomie. Staram się także w grudziądzkim środowisku propagować zdrowy styl życia, ruszanie się, sport, uświadamiać, że po 40-tce można biegać i świetnie się bawić. Jeżdżę też do szkół, by spotykać się z dziećmi i im opowiadać, jak wygląda moja sportowa ścieżka.