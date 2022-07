Co ciekawego zaplanowano w powiecie chełmińskim w najbliższym czasie?

Czwartek profilaktyczny w Chełmnie

Tym razem w czwartek (14.07.2022) do zabawy zaproszą strażacy z OSP Chełmno . Będzie dużo o bezpieczeństwie! Spotkanie odbędzie się w remizie OSP przy ul. Rybackiej. Impreza potrwa od godz. 10 do 12.

Oddaj krew w Lisewie

Mieszkańcy gminy Lisewo będą mieli okazję oddać krew w niedzielę (17.07.2022) od godz. 9 do 13. Ambulans do poboru krwi będzie stał na placu przy Ośrodku Zdrowia w Lisewie. Możesz oddać krew jeśli: jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, czujesz się zdrowy, ważysz nie mniej niż 50kg, pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi. Z możliwości oddania krwi dyskwalifikują czasowo lub stale przyjmowane leki, choroby przewlekłe lub wykonane zabiegi. Gmina Lisewo uczestniczy w 7. Turnieju Gmin "Czerwony Szlak Życia". Gmina, której mieszkańcy najbardziej zaangażują się w organizowane akcje zbiórek krwi, zostanie zwycięzcą i otrzyma Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Turniej trwa od 1.06 do 30.09.2022 r.

Orient Lake w Chełmnie

Już 16. lipca będzie okazja posłuchać wolniejszej odmiany elektroniki w otoczeniu przyrody i jeziora. 4 edycja Orient Lake potrwa od godz. 14 do 6 rana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie. Odbywa się od 2019 roku, w malowniczym otoczeniu Doliny Dolnej Wisły, nad samą krawędzią Wysoczyzny Chełmińskiej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników wolniejszych odmian muzyki elektronicznej z orientalnymi akcentami i etnicznymi zdobieniami. Bliskość natury, urokliwe widoki i dobra infrastruktura stwarzają idealną przestrzeń do letniego relaksu przy dźwiękach serwowanych przez polskich artystów, którzy co roku pokazują, że wolniejsze odmiany muzyki elektronicznej mają coraz większą rzeszę odbiorców w kraju a także regionie. Od godz. 14 do 20 odbywa się „część dzienna” wydarzenia z warsztatami, stoiskami hand-made i eco.