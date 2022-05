Jakie atrakcje czekają nas w najbliższych dniach i tygodniach w Chełmnie i okolicy?

Rycerze w Chełmnie

Spacerkiem po Chełmnie

Zajrzyjcie na wystawę do Muzeum

Jeszcze dwa spotkania z mieszkańcami Chełmna

Krwiodawco, potrzebna jest Twoja pomoc w Unisławiu

Krew jest darem życia, to pewne! Chętne osoby będą mogły podzielić się życiodajnym płynem w sobotę, 21 maja, w Unisławiu. Do mobilnego ambulansu zapraszane są osoby pełnoletnie, zdrowe, nie przekraczające 65 roku życia i ważące przynajmniej 50 kg. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Akcja odbędzie się w krwiobusie przed urzędem gminy w godz. 10 – 14. Do udziału zachęca Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Unisławiu i Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu.