Co się będzie działo w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy? Imprezy, koncerty, wydarzenia

Spotkanie autorskie z artystką Toko Hosoya w Chełmnie

Na spotkanie autorskie z artystką Toko Hosoya można wybrać się 28 lipca 2022 o godz. 18 do Sali Mieszczańskiej w chełmińskim ratuszu. Ze względu na nieobecność artystki podczas wernisażu, z powodu opóźnionego lotu, w czwartkowe popołudnie możliwe będzie spotkanie i rozmowa z Toko Hosoya. Młoda artystka opowie i wyjaśni proces tworzenia swoich rzeźb z brązu oraz podzieli się tym, co zainspirowało ją do stworzenia tych unikatowych ilustracji i nie tylko. Można będzie zadawać artystce pytania odnośnie dzieł i samej twórczości.