GOK Unisław zorganizował wycieczkę do Hiszpanii. Zobaczcie relację. Już szykują się do wyprawy do Turcji

Hiszpańska przygoda – relacja z wyjazdu

Zwiedziliśmy Lloret de Mar, zakątki Barcelony, Girony, a także wybrzeże Costa Brava w ramach rejsu statkiem - wymienia Paweł Marwitz, dyrektor unisławskiego GOK-u. - Nie zabrakło zwiedzania słonecznych plaż, stadionu FC Barcelony, Świątyni Sagrada Familia, portu, winnicy Freixenet, gdzie grupa zdobyła wiedzę na temat wytarzania lokalnego wina, wyprawy na masyw górski Montserrat oraz spaceru po magicznym Parku Guell. Delektowaliśmy się pysznym, lokalnym jedzeniem, a także poznaliśmy gościnność i ciepło hiszpańskich mieszkańców. Było to niezapomniane doświadczenie, które z pewnością pozostanie w naszej pamięci!

We wcześniejszych latach unisławianie podróżowali już m.in. do Czech, Rumunii, na Węgry, do Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Włoch, Chorwacji czy Albanii.