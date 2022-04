Chełmno i okolica - oto wydarzenia zaplanowane w najbliższym czasie

Wystawa w MBP w Chełmnie

W Bibliotece zwiedzać można wystawę pt.: „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko 200 rocznica pierwszego wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza”. 200 lat temu Adam Mickiewicz opublikował Ballady i romanse. Uważa się, że zbiór ten dał początek romantyzmowi w literaturze polskiej. To kolejna wystawa, która została wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Na wystawie tej prezentowane są m.in.: ilustracje do "Ballad i romansów" wykonane przez różnych artystów, fragmenty wybranych utworów zbioru oraz informacje na temat okoliczności, w jakich powstawały. Ekspozycję można obejrzeć w parterze budynku biblioteki w Wypożyczalni dla Dorosłych do 28.04.2022 r.