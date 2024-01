WOŚP 2024. Absolutny rekord w Unisławiu! Ogromne emocje i wspaniała zabawa. Zdjęcia

Na miejscu można było zjeść pyszne jadło i wypić gorące napoje oraz lemoniadę. A to wszystko dzięki Gospodyniom z KGW Unisław, Sołectwa Kokocko i Bruki Kokocka, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław oraz Agnieszce Góral i Annie Musiał z dziećmi.

- Nie zabrakło atrakcyjnych licytacji. Cóż to było za zaangażowanie! To był piękny widok jak wiele osób z naszej gminy i nie tylko pokazało swoje wielkie serce, które z radością niosło pomoc! - podkreśla Paweł Marwitz, szef Sztabu WOŚP w Unisławiu. - Złote serduszko WOŚP zostało wylicytowane za 17 000 zł! Jesteście niesamowici! O godz. 20 odbyło się także światełko do nieba! Można było zjeść upieczoną kiełbaskę z ogniska i wypić ciepłe napoje. I tu należą się wielkie podziękowania OSP Unisław za wsparcie i pomoc.