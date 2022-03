W powiecie chełmińskim zaplanowano m.in. konkursy, wystawę, jarmark. Co, gdzie, kiedy?

Wystawa w Muzeum Ziemi Chełmińskiej

17 marca o godz. 18 w Sali Mieszczańskiej Ratusza zaplanowano wernisaż wystawy „Wspomnienia z podróży". Ekspozycja będzie prezentować nie tylko zdjęcia podróżników, ale też ich refleksje na temat ciekawych i często nieznanych zakątków świata. Z pewnością ponownie rozbudzi ona nasze „apetyty” na nowe doznania i wrażenia, które zwykle towarzyszą w trakcie licznych wędrówek i wypraw. Ekspozycja będzie czynna do końca marca w godzinach pracy Muzeum Ziemi Chełmińskiej tj . wtorek – sobota od godz. 8 do 16.

Święto Gofra na bis

Wykorzystane 30 kg ciasta i zebrane 3550 zł to efekt ubiegłorocznego, charytatywnego święta gofra. Tym razem Koło Gospodyń Wiejskich w Unisławiu i GOK zapraszają wszystkich chętnych do pomagania na słodko Szymonkowi z Grzybna, u którego zdiagnozowano autyzm dziecięcy. Zapach wypiekanych gofrów będzie unosił się w piątek, 25 marca od godz. 12 do 18 z sali w piwnicy GOK-u od strony parku. Gofry będą sprzedawane na wynos. Cena za sztukę to 4 złote, ale na szczytny cel można dać więcej.