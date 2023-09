Władysław Flieger został odznaczony tytułem "Zasłużony dla Miasta Chełmna". Zdjęcia

Władysław Flieger (ur. 1949) – przewodnik, popularyzator historii miasta, społecznik

Władysław Flieger to emerytowany żołnierz Wojska Polskiego – służbie poświęcił trzydzieści lat życia, w tym przez dwa lata służył na wojnie w Jugosławii (1992-1994). Przez trzy i pół roku prowadził zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym o profilu wojskowym w Tucholi. Za działalność wojskową nagrodzony został licznymi odznakami, w tym m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi RP, Srebrnym Krzyżem Związku Harcerstwa Polskiego, czy Brązowym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Przez ponad dwadzieścia lat opiekował się weteranami Korpusu Kadetów II RP 1918-1939, którzy organizowali kolejne ogólnoświatowe zjazdy w swoim kadeckim gnieździe Chełmnie, za co wyróżniono go Pamiątkową Odznaką Dziewięćdziesięciolecia Korpusu Kadetów II RP, czy medalami za zasługi dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie bez powodu więc najbliższa w działalności przewodnickiej jest Władysławowi Fliegerowi historia wojskowości oraz dzieje garnizonu chełmińskiego i twierdzy Chełmno. Do dziś m.in. z historią garnizonu, czy koszar gen. Hallera, zapoznaje żołnierzy przybywających do chełmińskiej jednostki. Od 10 lat współpracuje również ze Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmnie w ramach powołanego przez siebie kółka historycznego dla dzieci i młodzieży. Warto dodać, że wśród licznych wyróżnień Władysława Fliegera znajduje się także tytuł doktora honoris causa (akademicki tytuł honorowy) nadany w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych (The California Church and University Institute), za zasługi dla kultury i nauki.