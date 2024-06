Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Chełmno, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Blok na kilkadziesiąt mieszkań budują w Chełmnie. Ogłoszono nabór na wynajem mieszkań. Zdjęcia”?

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finałowa gala Miss Polonia 2024. Zobacz, jak przebiegał konkurs Na 28 czerwca zaplanowano uroczystą galę Miss Polonia 2024. Która kandydatka sięgnie po koronę? Śledźcie naszą relację na żywo.

📢 Imprezy w Chełmnie i okolicy (czerwiec -lipiec 2024). Mamy zdjęcia ze "Spacerku po Chełmnie" Hurra wakacje! Przed nami wiele letnich imprez. Zapowiadamy najciekawsze imprezy zaplanowane w powiecie chełmińskim. Jakie wydarzenia zaplanowano w powiecie chełmińskim wkrótce? Sprawdźcie! 📢 Tak było na wakacyjnym czwartku profilaktycznym w Chełmnie. Przedstawiamy też program kolejnych. Zdjęcia Za nami pierwszy w tym roku profilaktyczny czwartek w Chełmnie. To wydarzenia, zaplanowane na wakacje dla najmłodszych, które łączą zabawę z edukacją.

📢 Skandaliczne zachowanie najmłodszego radnego w Radzie Miasta Chełmna: - Załóż okulary - do jednego z najstarszych rajców Środowa (26.06.2024) sesja Rady Miasta Chełmna przyniosła wiele słownych potyczek, przytyków, "dobrych rad" czy niekulturalnych komentarzy. - Skandalicznie zachował się pan Smętek! - komentuje Czytelnik, który sesję oglądał. - Wstyd! Swoją niekompetencję do bycia szefem komisji rewizyjnej chciał ukryć pod ironią.

📢 XIX Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska. Zwyciężył torunianin i mieszkanka Górska. Zdjęcia W Unisławiu zorganizowano (22.06.2024) XIX Półmaraton Unisławski i Dziesiątkę Unisławską.

📢 Elektryczne Gitary i Wojtek Szumański na rynku w Chełmnie. Ale to był koncert! Zdjęcia W niedzielę (23.06.2024), na rynku w Chełmnie, wystąpił zespół "Elektryczne Gitary". Ulicami miasta można było pojeździć długą ciuchcią, była okazja poszukać kwiatu paproci. A wszystko w ramach drugiego dnia Wibracji Letniego Przesilenia.

