Po pożarze w Brukach Unisławskich ruszyła zbiórka dla pogorzelców. Dom straciły m.in. upośledzone w stopniu znacznym dzieci

- Chociaż otrzymaliśmy tymczasowe schronienie od gminy Unisław, to nie jest to nasz dom, w którym czuliśmy się najlepiej i najbezpieczniej - dodaje Małgorzata Rudnicka. - Aby nasz dom mógł odzyskać swoją funkcjonalność, konieczny będzie kapitalny remont pomieszczeń mieszkalnych, naprawa uszkodzonego dachu, a także zakup wielu przedmiotów codziennego użytku. Sytuacja jest dla nas kryzysowa, ponieważ te wszystkie wydatki przekraczają nasze możliwości finansowe. Pomimo straty dobytku i traumy, którą doświadczyliśmy podczas ewakuacji, szczególnie Marcin i Jakub, którzy są dziećmi autystycznymi ze znacznym stopniem upośledzenia, nie tracimy nadziei. Jeśli znajdą się osoby, które zechcą nam pomóc i wesprzeć naszą zbiórkę, będziemy ogromnie wdzięczni. Każda forma wsparcia przybliży nas do odbudowy naszego domu i powrotu do normalności.