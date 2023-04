Tak było na spotkaniu z podróżnikiem z Krasnegostawu i na wystawie w Muzeum. Zdjęcia

Sławomir Wysocki to pochodzący z Krasnegostawu zapalony podróżnik. W swoim 50-letnim życiu zwiedził 70 krajów. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyjechał zarobkowo do Londynu. Zawodowo zajmuje się inspekcjami i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Po brexicie zamierzał wrócić do kraju wiosną 2022 roku planował pozamykać londyńskie kontrakty, jednak gdy Putin zaatakował Ukrainę zmienił plany.

Od około roku Sławomir Wysocki regularnie kursuje na trasie Londyn-Polska-Ukraina, dostarczając żołnierzom, na własnych plecach, sprzęt niezbędny na linii frontu. Kewlarowe hełmy, kamizelki kuloodporne, okulary taktyczne, mundury, buty wojskowe, ciepłe skarpety - wszystko, co może zwiększyć ich bezpieczeństwo i dać szansę na obronę.