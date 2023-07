Chełmno i Świecie - zobaczcie miejsca, budynki i poznajcie ich historię. Odkryjcie dawne piękno miast. Zdjęcia

Wytyczona już w czasach średniowiecza. Na przestrzeni dziejów zmieniała się jej zabudowa.

- Od przełomu XIX/XX w. do II wojny św. jednym z ciekawszych budynków przy tej ulicy była kamienica pod nr 6. W okresie międzywojennym aż do końca II wojny św. należała ona do Oskara Reissa - miejscowego kupca, który prowadziła skład kolonialny i restaurację – informuje Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. - Była to potężna dwupiętrowa kamienica z poddaszem, pięknymi balkonami i ciekawymi dekoracjami. Przykuwała uwagę przechodniów. U schyłku wojny strawił ją pożar. Jak wspominali dawni mieszkańcy Chełmna podpalił ją sam Oskar Reiss. Gdy uciekał z Chełmna pod koniec wojny, stwierdził, że nie pozwoli aby jego majątek dostał się w polskie ręce.