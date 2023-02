Tak było na spektaklu "Prawy sercowy". Walentynki Chełmińskie 2023 - program. Zdjęcia

Wypadek w Poznaniu, podczas którego zginął morderca z Woli Bachornej

Niedzielne obchody święta miłości w Chełmnie - Mieście Zakochanych zakończył spektakl "Prawy sercowy" w wykonaniu Teatru Agrafka w Chełmnie.

„Prawy sercowy” - tu do walki o własne serca stają Marta, Patka, Maria oraz Aga, podczas jednej z comiesięcznych posiadówek. Każdy człowiek potrzebuje bliskości, akceptacji, uwagi – właśnie w pogoni za tym jesteśmy w stanie naginać swoje granice. Boimy się wstydu, wyśmiania, braku zrozumienia, samotności, a często o wygląd sytuacji posądzamy samych siebie. W bohaterkach spektaklu nie ma na to zgody. Przemoc nie ma płci, orientacji czy wytłumaczenia. Przemoc to przemoc. „Prawy sercowy” to słodko-gorzki spektakl o stawianiu granic, o odwadze, o byciu własnym adwokatem podczas rozprawy o swoje serce, ciało i godność. Reżyserem spektaklu jest Iga Jambor-Skupniewicz, a na scenie wystąpiły: Dorota Kos, Martyna Mróz, Klaudia Rogalska i Sylwia Szczęsna.