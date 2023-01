Stanisław Soyka gwiazdą Chełmińskich Walentynek 2023. Co jeszcze zaplanowano?

Soyka w Rondzie w Chełmnie

Soyka Kwartet wystąpi dla chełmińskiej publiczności 14 lutego w Kinoteatrze Rondo. Obowiązywać będą bezpłatne wejściówki.

Stanisław Soyka – śpiewak, instrumentalista, kompozytor – już od lat należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed wielkimi problemami współczesności. W jego dorobku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady. Podczas koncertu usłyszymy piosenki z ostatniego albumu „Muzyka i słowa Stanisław Soyka” (nominowanego do nagrody FRYDERYK 2020), pieśni napisane do wierszy polskich i nie tylko poetów („Allegro ma non troppo” Wisławy Szymborskiej, „Który skrzywdziłeś…” Czesława Miłosza, „Tylko brać” Agnieszki Osieckiej), w sąsiedztwie takich szlagierów jak „Absolutnie nic”, „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”. Wystąpi z zespołem SOYKA KWARTET. Towarzyszyć mu będą Przemek Greger na gitarze akustycznej, syn Kuba na perkusji i Zbyszek Brysiak na perkusjonaliach. SOYKA KWARTET stanowi bogatą paletę kolorystyczną a jazzowe temperamenty i kompetencje wyzwalają podczas nagrań i w czasie koncertów tę unikalną moc muzyki improwizowanej.