Walentynkowe wpadki. Jak ich uniknąć? Czego nie lubią kobiety i mężczyźni? Monika Smól

Co piąty Polak nie będzie celebrował dnia zakochanych! Dlaczego? Przed świętowaniem powstrzymuje go strach przed walentynkową wpadką. A o takie nie jest trudno patrząc na wzajemne oczekiwania. Aż 91 proc. ankietowanych w badaniu „Walentynkowe wpadki Polaków" zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń twierdzi że, to mężczyźni są mistrzami walentynkowych wpadek. A jakie grzeszki mają na sumieniu panie? Sprawdźcie!