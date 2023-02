Walentynki Chełmińskie 2023. Powiedzą o seksie, orgazmie i mózgu w stanie zakochania

A więc: Po co nam ta miłość?

Jeśli interesuje Cię, co się dzieje z Twoim mózgiem w stanie zakochania, na tym spotkaniu znajdziesz odpowiedź na to pytanie. I to już 13 lutego, o godz. 16.30. Wówczas Katarzyna Raabe - ekspert od relacji i wspierania kontaktu w obszarach edukacyjnych i społecznych, specjalistka od empatii dedykowanej budowaniu kompetencji osobistych, jedyny w Polsce licencjonowany trener programu radzenia sobie z lękiem - Feel The Fear… And Do It Anyway.® wygłosi wykład pt.: "Po co nam ta miłość - mózg w zakochaniu".