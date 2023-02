Tak w Chełmnie obchodzą święto miłości. Walentynki Chełmińskie 2023. Zdjęcia

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Pyszne jedzenie, warsztaty i konkursy czekały dziś w pobliskim Grubnie. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie odbył się coroczny międzyszkolny konkurs kulinarny dla szkół gastronomicznych "Alchemia i Amory w kuchni". To już 10 edycja. Do Walentynek szkoła przyłączył się, już tradycyjnie.

W farze małżeństwa uczestniczyły we mszy św. w intencji jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie. Tu też, przy relikwiach św. Walentego - ukrytych w ołtarzu tegoż świętego - można było spotkać się z przewodnikiem, który przybliżał historię tych relikwii i jej odniesienie do obchodów Chełmińskich Walentynek.

Walentynkowe gotowanie w Grubnie

Zespoły konkursowe miały do przygotowania drugie danie z wykorzystaniem takich surowców jak: wątróbka wieprzowa, cebulka, ziemniaki i jabłko. Deser to wariacja na temat ciasta biszkoptowego z wybranymi przez siebie dodatkami. Nad całością konkursu czuwało jury.

A więc: Po co nam ta miłość?

Co się dzieje z mózgiem w stanie zakochania? - na tym spotkaniu można było znaleźć odpowiedź na to pytanie. Katarzyna Raabe - ekspert od relacji i wspierania kontaktu w obszarach edukacyjnych i społecznych wygłosiła wykład pt.: "Po co nam ta miłość - mózg w zakochaniu". Słuchacze poznali działanie mózgu w stanie zakochania oparte o wiedzę neurobiologów i sprawdzili stan tej wiedzy ze swoją. Była okazja dowiedzieć się, jak działa mózg w obszarze popędów i potrzeb mózgu według teorii dr Ricka Hansona oraz sprawdzili, jak w praktyczny sposób można wspierać siebie i zachowywać higienę mózgu, aby zapobiegać samotności.