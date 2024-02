Sosna czarna - kto i dlaczego oszpecił pomnik przyrody w Chełmnie? - pyta Czytelnik. Sprawa trafiła do prokuratury

- Ubolewamy, że zostały podjęte tak daleko idące działania. Państwowa Straż Pożarna w Chełmnie podjęła działania bez uzgodnienia z urzędem, więc nie mieliśmy możliwości zweryfikowania ich zasadności. W związku z tym, trudno nam jest te działania kwestionować, mamy przekonanie, że PSP podjęła działania niezbędne ze względów bezpieczeństwa - wskazuje Piotr Murawski. - Odnosząc się do innego drzewa (świerka) znajdującego się przy starej kostnicy za murami klasztoru, które rzekomo zostało usunięte, to nie mieliśmy o tym wiedzy. W przypadku tego terenu zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu, więc na chwilę obecną nie potrafimy odpowiedzieć, czy na jego usunięcie siostry uzyskały stosowne zezwolenie - zakładamy, że tak. Ściganie właściciela drzewa za łamanie przepisów Kodeksu Karnego, niestety, nie leży w kompetencjach burmistrza. Te zadania należą do policji i prokuratury. Jeżeli te organy stwierdzą możliwość popełnienia przestępstwa to mają prawo przeprowadzenia odrębnego postępowania w tej sprawie. W Urzędzie Miasta Chełmna przywiązujemy bardzo dużą wagę do dbałości o drzewostan na terenie Chełmna. Wycinkę drzew traktujemy jako ostateczność w uzasadnionych przypadkach, a zakres prac pielęgnacyjnych realizujemy wyłącznie w zakresie służącym zdrowiu drzew. Prowadzimy też sukcesywne realizacje nowych nasadzeń drzew. Zielone Chełmno to interes nas wszystkich.