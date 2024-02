Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Chełmnie. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ruszył casting do największego konkursu piękności w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli jesteś pełną ambicji panną z roczników 1995-2010, to jest to idealna okazja, aby zawalczyć o koronę Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Szczegóły, zdjęcia z ubiegłorocznej gali.

Na wyposażenie chełmińskiego szpitala trafił nowy, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Korzystają już z niego pacjenci Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w SP ZOZ Chełmno.

Na stronie na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie pojawiło się zdjęcie, które wprowadziło w szok osoby, które zdążyły je zobaczyć. Przedstawia kroplówkę, do której podłączona jest wódka, a nad tym podpis: "Parametry życiowe Mariusza K. wracają do normy". - Skandal! - mówi Czytelnik. - Sprawę zgłaszam policji - dodaje Renata Ulatowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie.

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na luty 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swoich biblioteki trzy kolejne produkcje. Niestety, po ogłoszeniu tytułów fani nie są szczególnie zachwyceni, a wręcz rozczarowani. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w lutym 2024 roku i od kiedy będzie można przypisać gry do swojego konta.