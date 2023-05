Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Kościele Pallotynów w Chełmnie dzieci w sobotę (13.05.2023) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chełmnie.

Noc Muzeów, wyścigi pit bike, wyścigi Wrak Race, piknik militarny, święto seniora, wystawy - to i wiele innych wydarzeń zaplanowano w powiecie chełmińskim w najbliższym czasie.

Niestety, nie wszyscy przewoźnicy i kierowcy autobusów podchodzą do swoich obowiązków odpowiedzialnie. Na pewno brakiem profesjonalizmu jest niesprawny pojazd czy nietrzeźwy kierowca, a takie dwa przypadki właśnie odnotowano w powiecie chełmińskim.

Biblioteka Narodowa co roku publikuje raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Możemy się z niego dowiedzieć wielu ciekawych informacji. Jedna z nich, to pisarze, po których książki najchętniej sięgaliśmy w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Sprawdź, czy na liście jest Twój ulubiony pisarz.

Zawodnicy Chełmiński Klub Kyokushin Karate wrócili z medalami z Mistrzostw Europy WKB w Barcelonie. Odbywały się one od 5 do 7 maja 2023 roku.

Tor Głażewo stanie się areną rozgrywek pit bike. Nie tylko zawody na minimotocyklach, ale także wyścig specjalny dla mam i mnóstwo atrakcji, to wszystko czeka na publiczność podczas drugiej rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road.

W ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci (2009 i młodsi) w koszykówce chłopców wzięły udział reprezentacje Chełmna i Świecia. Nie stawiły się drużyny szkół z Grudziądza i Brodnicy.

Finał miejski Igrzysk Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym , czyli: piłka palantowa, skok w dal, 600 m i 1000 m - w tym rywalizowały dzieci z chełmińskich szkół podstawowych.

Na dwa wydarzenia kulturalne zaprosił Chełmiński Dom Kultury do Ronda. To "Recital – A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać?" oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Collegium Cantorum z Chełmna.