Co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Impreza #RazemdlaNahaczowa w Lisewie

Pit Bike w Głażewie

Tor Głażewo stanie się areną rozgrywek pit bike. Nie tylko zawody na minimotocyklach, ale także wyścig specjalny dla mam i mnóstwo atrakcji, to wszystko czeka na publiczność podczas drugiej rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road. Każdy, kto odwiedzi 14 maja tor Głażewo, będzie mógł zobaczyć pierwszy w historii specjalny wyścig mam, nazwany “Pit Matki Wariatki”. Etykieta tego wyścigu zapowiada szalony przebieg imprezy towarzyszącej. Wszystko po to, by uczcić zbliżający się Dzień Matki i poświęcenie mam, które mimo że na co dzień nie startują, to są ważnym ogniwem zawodów: menadżerkami, kucharkami, logistykami, psychologami i najwierniejszymi kibicami. To wszystko już o godz. 11:15. Nie zabraknie też walki na torze zarówno w wykonaniu najmłodszych - dwie grupy od 8 roku życia, poprzez młodzież i dorosłych. Tradycyjnie będzie działać głażewska kuchnia, która ma swoich wiernych amatorów - będzie żurek, bigos, kanapki, kluski. Start zawodów zaplanowano na godz. 11:40.