Koncert Mażoretek w Chełmnie - zbierają na wyjazd na Mistrzostwa Europy. Zdjęcia

Mistrzostwa Europy Federacji World Association of Majorette-sport and Twirling (WAMT) w Teplicach w Czechach, w których chciałyby wziąć udział chełmińskie Mażoretki, potrwają od 26 do 28 maja.

Podczas występów w Chełmnie, na scenie Ronda, zobaczyliśmy pokazy taneczne w wykonaniu przedszkolaków, kadetek, juniorek i seniorek. Dziewczęta zaprezentowały układy grupowe, trio, duety oraz solo. Były to choreografie z batonem, pom-pom, a także z flagą.

Pokazom tanecznym towarzyszył ryneczek różności, czyli symboliczna sprzedaż wypieków i różnych fantów, z których dochód zostanie przeznaczony na wyjazd do Czech.