"Pit Matki Wariatki” - podczas Pucharu Polski Pit Bike Off-Road w Głażewie wystartują nie tylko zawodnicy

Tym razem na torze w Głażewie (gmina Unisław), poza standardowym ściganiem dzieci, organizatorzy przygotowali wyjątkową atrakcję - wyścig mam.

To dopiero druga runda sezonu 2023, a emocji nie brakuje. Zawodnicy off-road już pokazali swoją formę, a rywalizacja zaczyna się rozkręcać na dobre. Przed nami zawody na torze w Głażewie.

- To właśnie tor Głażewo jest kolebką pit bike’ów, tam wszystko się zaczęło - mówi Dawid Polaszczyk z PitBike.pl. - Każdy zawodnik pit bike chce stanąć choć raz na starcie zawodów w Głażewie, pewnie stąd rekordy frekwencji, które zawsze są odnotowywane przez organizatorów w tym miejscu. Dla mnie to wielka radość, bo to domowy tor Pitbike.pl. To jak rozwija się ta dyscyplina i ile osób angażuje to wielka duma dla wszystkich osób stojących za tym przedsięwzięciem. Będzie sportowo, rodzinnie, będą emocje i okazja do spotkania. Jeżeli mieszkacie w kujawsko-pomorskim to najlepsza okazja, by zobaczyć na własne oczy zmagania zawodników z całej Polski, a jest co oglądać! To prawdziwe show! Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.