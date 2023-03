Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W chełmińskim URSUS-ie nie dzieje się dobrze. - Nie wykorzystujemy potencjału firmy - przyznaje prezes Piotr Mittelstaedt. - Produkujemy na poziomie 20-30 proc. naszych możliwości, bo nie mamy pieniędzy na zakup materiałów. Pracownicy otrzymują wynagrodzenia czasem z 3-tygodniowym opóźnieniem. A moglibyśmy produkować pełną parą, bo rynki zbytu mamy duże. Prezes, szukając pomocy, dotarł do ministra Krzysztofa Szczuckiego, który przyjechał do Chełmna i od razu poczynił pierwsze kroki w celu wsparcia firmy.

Pierwsze oznaki wiosny to kwiaty, cieplejsze promienie słońca, a dzień staje się coraz dłuższy i zachęca do spacerów. Wybraliśmy się na taką wędrówkę szukając wiosny w Chełmnie.

27-letni Dawid Dybowski z Torunia opuścił Love Island. Julka, która po rozstaniu z Kamilem, spędził z nim namiętny czas w basenie, właśnie wróciła do poprzedniej pary. - Mam do niej żal, bo mówiła, że Kamil dla niej nie istnieje - mówi Dawid.

Kolejny transport pomocy humanitarnej dla partnerskiego miasta Kaniów w Ukrainie wyjechał z Chełmna. Przyjechała po niego delegacja z Ukrainy. Kolejny - z darami z ZSO nr 1 w Chełmnie - wyjedzie już w piątek. Zawiozą go wolontariusze, a za paliwo zapłacą pieniędzmi ze zbiórki.

Sukienki wiosenne to kreacje idealne na tę porę roku. Zastanawiasz się, co będzie modne w tym sezonie? My już wiemy, a to dzięki aktorkom, które pokazały się w przepięknych kreacjach z typowo wiosennym motywem. Kwiaty rządzą. Zobacz, stylizacje pięknych kobiet polskiego show-biznesu m.in.: Gruszki, Kożuchowskiej i Żmudy-Trzebiatowskiej.