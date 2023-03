Przebudowa "hajratki" w Chełmnie. Jak zmienia się trasa nad Jezioro Starogrodzkie? Zdjęcia

Budowany chodnik przebiega po prawej stronie drogi - patrząc w kierunku jeziora - i zarówno jego, jak i drogę, oświetlać będą lampy zamontowane po tej samej stronie.

- Przed przystąpieniem do niniejszych prac usunięto betonową barierę, wykorytowano miejsce pod chodnik, rozprowadzono instalację elektryczną i zamontowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, jak również krawężniki rozdzielające chodnik od jezdni - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Wykonawcą prac jest Inżynieria Drogowa Wojciech Burchard. Firma realizuje jednocześnie cztery inne inwestycje w mieście, w ramach jednego zadania mamy bowiem do czynienia z pakietem pięciu przedsięwzięć - to, poza 'hajratką", także: montaż oświetlenia przy istniejącej ścieżce prowadzącej do Grubna, budowa ścieżki z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej, budowa parkingu na ul. Biskupiej oraz doposażenie miasta w 45 nowych stojaków na rowery i pięć stacji naprawczych.