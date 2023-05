Posłowie Lewicy na spotkaniu z mieszkańcami Chełmna. Zdjęcia

- Krótką wizyta w Urzędzie Miasta Chełmna pozwoliła zapoznać się z bolączkami związanymi z depopulacja oraz problemami z transportem, a co za tym idzie z rozwojem turystyki - informuje Czesława Augustinowicz, przewodnicząca Nowej Lewicy w powiecie chełmińskim. - Spacer ulicami Chełmna pozwolił gościom zachwycić się urokiem zbytkowych budowli. Ciekawostką była ławeczka zakochanych i budynek dworca. Spotkanie z mieszkańcami zaowocowało dyskusją związaną z ochroną zdrowia, w tym darmowych leków oraz dostępu do psychiatrii, skalą samobójstw dzieci i młodzieży, a także mężczyzn.

- Zajmuje się propozycjami dla osób starszych - mówiła posłanka Paulina Matysiak. - Dziś funkcjonuje program 75 plus, ale dotyczy nie wszystkich leków. To określona lista leków na liście ministerialnej. Jest do nich systemowy problem z dostępem tych recept, ponieważ lekarz musi otrzymać od pacjenta dostęp do danych medycznych z internetowego konta pacjenta. A niewiele osób w tym wieku ma dostęp do tego konta. i ponownie lekarz pierwszego kontaktu musi ją wypisywać.