Morsy i Foczki w wodzie! Zaczęło się morsowanie w Jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie. Zdjęcia

Chełmińskie morsy rozpoczęły w niedzielę (29.10.2023) sezon 2023/2024. Morsowanie to popularna forma aktywności fizycznej i, zdaniem korzystających z zimnych kąpieli - świetnie wpływająca na organizm. Kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm, pozytywnie wpływają na pracę układu odpornościowego, stawy, pozytywnie wpływa na jakoś skóry, a według niektórych także łagodzą bóle.

Najważniejsze jednak jest fajne spędzenie wolnego czasu, w towarzystwie pasjonatów morsowania. Chełmnianie regularnie wskakują do wody i spotykają się w swojej grupie, a także zachęcają nowych, zainteresowanych ta forma aktywności, by dołączyli do wspólnych kąpielach.