Półkolonie "Lato w teatrze+" w Chełmnie. Na finał - teatr, street art będzie w kościele św. Ducha. Zdjęcia

- Warsztaty "Lato w teatrze+" prowadziła dziś Iga Jambor-Skupniewicz - mówi Edyta Zarębska, specjalistka ds. animacji kultury w Chełmińskim Domu Kultury. - Już w środę o planie na finał wydarzenia opowie młodzież. Obecnie odbywają się różne warsztaty, przygotowania. Na 8 lipca zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zobaczyć, jaki projekt przez dwa tygodnie podczas półkolonii przygotowywało 18 uczestników zajęć. Temat był dowolny, wybrali go młodzi ludzie - zdecydowali się na "Stranger is not danger", czyli o różnicach tożsamości. To ważny temat dla młodzieży.