Karol Smętek najmłodszym wśród nowo wybranych radnych Rady Miasta Chełmna

Naprawa i modernizacja nawierzchni ulic - poprawa jakości miejsc parkingowych przy bloku na ulicy Polnej 29 i 35, powstanie ronda i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu wielkich supermarketów na ul. Polnej, ale też rozważam podjęcie rozmów dotyczących drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Polna i ul. Łunawska, gdyż w ostatni czasie dochodzi w tym miejscu do zbyt wielu kolizji - mówi nowo wybrany najmłodszy rajca. - Miasto trzeba wprowadzić w XXI w. Niezbędne będzie uzyskanie dofinansowania do ekologicznych systemów ogrzewania, odnawialne źródła energii dla każdego bloku i kamienicy ul. Polna i os. Jana Pawła II. Oprócz tego co musi się wydarzyć w moim okręgu, będę zabiegał o to by w naszych szkołach była na odpowiednim poziomie baza materialna dla uczniów i nauczycieli. Jednakże na początku muszą być odpowiednie rozmowy, by w 100 procentach móc realnie spojrzeć na zmagania z jakimi borykają się chełmińskie szkoły. Kwestie bezpieczeństwa w nowych formach są równie istotne. Można poprawić bezpieczeństwo na drogach po przez pasy fotoluminescencyjne. Dzięki temu rozwiązaniu wspomagamy oświetlenie i widoczność w nocy. To jest tylko jeden z wielu współczesnych technologii i rozwiązań, które mogą poprawić skutecznie bezpieczeństwo mieszkańców. Trzeba współpracować i rozwiązywać problemy tak, byśmy wszyscy byli zadowoleni. Nie jest to łatwe zadanie. Jednak nikt nie mówił, że będzie łatwo. Trzeba działać, by zmieniać, a chęci i zapału mi nie brakuje. Chcę też zrobić wszystko, by młodzież została w naszym mieście.