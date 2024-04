W Chełmnie tego jeszcze nigdy nie było! Jedna radna będzie z... losowania

Wprowadziłem do Rady Miasta Chełmna dwoje radnych - to Małgorzata Zima i Dariusz Pilkiewicz - mówi Mariusz Kędzierski, który po kadencji przerwy wraca na stanowisko burmistrza Chełmna. - Małgorzata Zima zdobyła tyle samo głosów co Paulina Ziółkowska. Musiało odbyć się losowanie, które zdecydowało, że to kandydatka z mojego Komitetu będzie w Radzie.