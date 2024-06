Koncerty, "Spacerki", pikniki - wkrótce w Chełmnie i okolicy (7-30.06.2024). Mamy zdjęcia ze "Spacerku po Chełmnie"

Wycieczka do Świnoujścia. Unisławianie wypoczywali nad Morzem Bałtyckim. Zdjęcia

Dzień Dziecka w Starogrodzie

8 czerwca, na boisku sportowym w Starogrodzie, od godz. 15 do 18, odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W planach m.in. widowiskowe eksperymenty, zabawy i animacje, dmuchańce, malowanie twarzy, piana party i konkursy z nagrodami. Będą też pyszne gofry od KGW.

Bezpłatne „Spacerki po Chełmnie” z przewodnikiem

Po raz 28. Koło Przewodników PTTK organizuje - bezpłatne! - zwiedzanie z przewodnikiem pt. “Spacerkiem po Chełmnie”. I tak, w niedzielę 9 czerwca będzie wycieczka rowerowa „Śladami osadnictwa mennonitów”. Trasa powiedzie: Chełmno - Nowe Dobra - Klamry - Wielkie Łunawy - Podwiesk -Chełmno. Długość trasy to około 37 km. Przewodnikiem będzie Tomasz Budzyński.

16 czerwca (niedziela ) – Europejski Dzień Gotyku Ceglanego – “Odkryj uroki gotyku w Chełmnie”. Na trasie zwiedzania m. in.: układ urbanistyczny, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem, kamienica Cywińskich, kościół farny, Akademia Chełmińska, klasztor, kościół pofranciszkański (z zewnątrz) i podominikański, mury obronne. Przewodnik - Jarosław Nowak.

Impreza charytatywna w Chełmnie

Po raz szósty bieg charytatywny organizuje Stowarzyszenie Przybij Piątkę w Chełmnie. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 8 czerwca od godz. 13 do 16, dedykowana jest 12-letniej Oliwii, podopiecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie. Dziewczynka ma mózgowe porażenie dziecięce. Przyjemność sprawiają jej spacery, a wózek zastępuje jej nogi. Problemem codziennym jest brak samodzielności i uzależnienie od innych osób w każdej czynności dnia codziennego. Aktualny wózek jest już za mały. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup nowego wózka.

Podczas imprezy na chełmińskim stadionie miejskim zaplanowano: bieg wokół stadionu - każde okrążenie to wpłata do puszki 10 zł, występy na scenie, animacje dla dzieci i dorosłych, poszukiwanie skarbów, loteria fantowa, kiermasz książek oraz słodki poczęstunek, popcorn i napoje.

Baszta Prochowa w Chełmnie

W soboty - od czerwca do września, otwarta jest Baszta Prochowa w Chełmnie. Dla zwiedzających czynna jest od godz. 10.30 do 13.

Koncert w farze w Chełmnie

W piątek (7.06.2024), o godz. 19, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie odbędzie się recital dr Donny Ratzlaff Hetrick z USA. Artystka, wywodząca się od mennonitów zamieszkujących niegdyś okolice Świecia i Chełmna, wykona, w ramach sentymentalnej podróży do korzeni, kompozycje Johanna Sebastiana Bacha oraz inne utwory grywane w XVIII-XX w. w mennonickich kościołach w Polsce i Ameryce. Wstęp wolny.

Dzierganie na drutach w Chełmnie

Dzierganie na drutach czy na szydełku nie wymaga kontaktu z innym człowiekiem. Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych jest okazją, by pasjonaci mogli się o sobie dowiedzieć i się poznać. Potrafisz, czy nie - przyłącz się. Spakuj druty, szydełko, włóczkę i wpadaj do parku sensorycznego przy ul. Biskupiej, 8 czerwca, o godz. 11.

Skosztuj dawnych smaków wsi Stablewice

Wibracje Letniego Przesilenia w Chełmnie

22-23 czerwca to czas Wibracji Letniego Przesilenia nad Jeziorem Starogrodzkim i na rynku w Chełmnie. W sobotę nad Jeziorem Starogrodzkim zaplanowano obchody Sobótki. Ten tradycyjny obrzęd, będący istotnym elementem dziedzictwa naszych przodków, celebruje tożsamość regionalną i narodową. Uczestnicy będą świadkami kolorowego widowiska, w którym zespoły folklorystyczne prezentują bogactwo tradycji muzycznych i tanecznych. Podczas wydarzenia królować będą kujawiaki, oberki i mazury. Obrzęd Sobótki to nie tylko spotkanie z tradycją, ale także okazja do cieszenia się kulturalnym dziedzictwem w malowniczym otoczeniu jeziora.