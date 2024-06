Osobowość Roku Gazety Pomorskiej 2024. W kategorii Biznes wicelider plebiscytu jest z powiatu chełmińskiego. Kto to?

- To, że ciągle jest ona wyzwaniem – podkreśla Paweł Bruderek Żyżun. - W rolnictwie nie ma dwóch takich samych sezonów. Rolnicy prowadzą produkcję pod gołym niebem, więc jest ona uzależniona od pogody. Czasem pada za mało, czasem zbyt dużo, jest za ciepło albo za zimno, pojawiają się choroby i szkodniki. Poza tym, niewiele tu można przewidzieć. I to za każdym razem jest kop do działania. Dla mnie to wyzwania, gdy trzeba wytężać szare komórki i motywować ludzi do działania i rozwiązywania różnych problemów. Nie lubię rutyny.