Dłużnicy czynszowi w Chełmnie. Ilu ich jest, jak wysokie są ich długi? Będą eksmisje?

Jolanta Padzik, prezes ChSiM: Odbyliśmy 120 wizyt u dłużników, podpisaliśmy 63 porozumienia na ratalną spłatę długów (ponad 720 tys. zł), wystosowaliśmy 224 wezwań do zapłaty, wysłaliśmy ponad 30 wypowiedzeń umów najmu, które są początkiem do skierowania spraw eksmisyjnych do sądu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii